Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт назвала российский газопровод "Северный поток-2", вторую нитку которого уже заполнили газом, экономическим проектом, и призвала не связывать его и ситуацию в Украине.

Об этом сообщает TACC в четверг, 13 января.

"Нам не нужно втягивать это (в тему газопровода "Северный поток-2" - Ред.) в этот конфликт", - сказала Ламбрехт, добавив, что этот конфликт необходимо решать с помощью переговоров.

Ранее мы писали, что министр экономики Германии допустил полную остановку "Северного потока-2". Вместе с тем, он также убежден в том, что вопрос одобрения газопровода должен решаться в рамках соответствующего законодательства, учитывая точку зрения внешней политики и геополитики.

Также мы сообщали, что глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о том, что газопровод "Северный поток-2" играет роль большую, чем просто частный экономический проект. Он, по ее словам, выполняет геостратегическую функцию.

Кроме того, писали, что глава МИД Германии недавно напомнила об остановке сертификации "Северного потока-2" из-за несоответствия требованиям ЕС.