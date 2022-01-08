Президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США поддержать закон о санкциях в отношении "Северного потока-2", за который ранее призывал не голосовать Госдеп.

"Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы", - написал Зеленский в своем Twitter и опубликовал ссылку на карточку законопроекта S.3436 на сайте Конгресса США.

Речь идет о законопроекте, предложенном республиканцами во главе с Тедом Крузом.

Отметим, что Госдеп США уже призвал Сенат не голосовать за этот законопроект и побуждает демократическое большинство в Сенате его "прокатить". Как заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс, у Байдена при этом настроены против газопровода и поддерживают сдерживание России.

"Так что Зеленский, получается, призывает голосовать за санкции вопреки воле Госдепа. Это, безусловно, будет использовано республиканцами для обвинений в адрес Байдена в "зраде и капитуляции" перед Путиным и в "сдаче Украины", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика Страны".

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