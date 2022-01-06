Администрация США выступает против новых санкций в отношении уже полностью готового к запуску газопровода "Северный поток - 2", которые до середины января намерен обсудить сенат. Об этом 6 января заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс.

Его слова приводит РИА Новости.

Как заявил Прайс, у Байдена при этом настроены против газопровода и поддерживают сдерживание России.

"К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является подлинным прогрессом в деле противостояния дальнейшей российской агрессии или защиты Украины", - сказал Прайс на брифинге.

Затем он объяснил, что не устраивает администрацию в санкциях.

"Мы обеспокоены тем, что этот закон, если он будет проведен, только подорвет единство среди наших европейских союзников в критический важный момент, когда мы должны единым фронтом реагировать на российские угрозы, а администрация работает с конгрессом и европейскими союзниками над пакетом санкций против России", - заявил Прайс.

Ранее "Страна" сообщала, что, по мнению Владимира Путина, создание препятствий для запуска газопровода "Северный поток - 2" - глупость, поскольку дополнительное поступление газа в Европу сделало бы ниже цену и для Украины.

Также мы писали, что в середине ноября Германия приостановила процесс сертификации газопровода. Вместе с тем, по данным немецких СМИ, "Северный поток - 2" могут запустить и без сертификации Федеральным сетевым агентством.