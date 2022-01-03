В МИД России не исключают, что процесс сертификации "Северного потока-2" может затянуться до лета. Об этом заявил замглавы российского дипломатического ведомства Александр Панкин, передает РИА Новости.

"Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс сертификации "Северного потока-2"), а именно, производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его на многие месяцы… Да, это может и до лета продлиться", - сказал Панкин.

При этом он не исключил, что процесс сертификации может быть осложнен со стороны США.



"Да, после этого может быть там кувалда американская - почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку" не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить. То есть козни могут быть на каждом шагу", - сказал дипломат.

Напомним, ранее мы писали, что глава МИД Германии Анналена Бербок заявили о том, что газопровод "Северный поток-2" играет роль большую, чем просто частный экономический проект. Он выполняет геостратегическую функцию.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что 29 декабря газом заполнилась вторая нитка газопровода СП-2. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, газопровод на данный момент уже полностью готов к эксплуатации.

Ранее "Страна" писала о том, что министр экономики Германии допустил полную остановку "Северного потока-2" из-за угроз Украине со стороны России.