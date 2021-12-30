В четверг, 30 декабря, российская энергетическая компания "Газпром" снова отказалась бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа". Компания уже десятый день не транспортирует газ по трубопроводу.

Об этом свидетельствуют данные системы бронирования GSA Platform.

По газопроводу "Ямал-Европа" обычно российский газ идет в Западную Европу, но вот уже десятый день подряд он идет по реверсу в Польшу. Как показывают данные системы бронирования, 30 декабря были доступны для бронирования 89,1 млн кубометров в точке входа в польской участка магистрали, но предложение так и осталось невостребованным.

Стоит отметить, что в первый раз прокачка газа из России в Евросоюз по трубопроводу "Ямал - Европа" прекратилась 30 октября. Более того, на тот момент начался реверс газа в обратном направлении. После этого Россия во второй раз за восемь дней остановила транзит газа в Европу через Польшу в ноябре. Позже его возобновили, а затем, с 21 декабря, прокачку газа снова остановили.

Также сообщалось, что 29 декабря в "Газпроме" заявили о полной готовности газопровода "Северный поток-2". Вторую нитку заполнили газом.