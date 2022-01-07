Большая часть жителей Германии (60%) поддерживают российский газопровод "Северный поток-2", вторая нитка которого уже заполнена газом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения Deutschlandtrend.

Опрос был проведен по заказу общественно-правового телеканала ARD. Оказалось, что шесть из десяти респондентов поддерживают российский газопровод "Северный поток-2" и считают, что он должен быть введен в эксплуатацию.

Наибольшее одобрение газопровода можно найти в Восточной Германии (70%). Но и в "старых" федеральных землях за завершение проекта высказалось более половины опрошенных (57 процентов против 30). По данным опроса, лишь в рядах респондентов, симпатизирующих партии "зеленых", противников газопровода было больше, чем его сторонников (55 процентов против 34).

При этом, как выяснили социологи, сейчас в Германии Россию считают надежным партнером только 17 процентов респондентов. Это на 11 процентов меньше, чем в 2019 году.

Напомним, в середине ноября прошедшего года Германия приостановила процесс сертификации газопровода. Указано, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму.

Также сообщалось, что по данным немецких средств массовой информации, "Северный поток-2" могут запустить и без сертификации Федеральным сетевым агентством.

Ранее "Страна" писала, что у Лаврова не исключают затягивание сертификации "Северного потока-2" до лета.