Процесс сертификации "Северного потока-2" остановлен, так как газопровод пока не соответствует требованиям ЕС. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью итальянской газете La Stampa.

Бербок напомнила, что в соглашении о коалиции Германия четко утвердила, что энергетические проекты в стране должны соответствовать европейским требованиям. Это, в частности, касается и "Северного потока-2".

Отметим, что Бербок уже выступала с точно таким же заявлением 13 декабря. Тогда это повлекло за собой резкое повышение цены газа в Европе, и череду "успокоительных" заявлений европейских политиков о том, что газопровод все-таки будет запущен.

Кроме того, в последних числах декабря Бербок заявила, что "Северный поток-2" играет роль, большую, чем просто частный экономический проект. По ее словам, он выполняет геостратегическую функцию.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что 29 декабря газом заполнилась вторая нитка газопровода СП-2. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, газопровод на данный момент уже полностью готов к эксплуатации.

Также мы сообщали, что в МИД России не исключают затягивание сертификации "Северного потока-2" до лета.