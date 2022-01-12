Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Россия придумала план внутренней дестабилизации Украины.

Об этом она заявила в ходе онлайн-брифинга, видео обнародовано в YouTube.

"Это Россия создала этот кризис из ничего. Это Россия сосредоточила 100-тысячную армию у границ Украины. Это Россия подготовила для Украины внутренний саботаж, дестабилизацию", - сказала она.

Нуланд заявила, что Россия распространяет "дезинформацию и ложь об Украине, США и НАТО", чтобы оправдать свои собственные действия.

"Это Россия вторглась в Украину в 2014 году, насильственно оккупировала Крым и продолжает вести войну на украинской территории. Украина ясно дала понять, что не намерена каким-либо образом угрожать России. Он хочет только мирного, демократического, европейского будущего для своего народа. И Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в нашей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавила Нуланд.

При этом добавила, что в случае эскалации на российско-украинской границе США совместно с европейскими союзниками готовят пакет санкций в отношении РФ, однако не уточнила, каких именно.

"Мы ответим болезненными экономическими мерами, в том числе неиспользованными ранее, и нанесем очень большие издержки российской экономике и ее финансовой системе", - сказала заместитель госсекретаря США.

Напомним, в ходе этого же брифинга Нуланд выступила против законопроекта о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2", который который просит поддержать Зеленский.

Также мы писали, что Госдеп США сообщил о готовности НАТО вести диалог с Россией по Украине.