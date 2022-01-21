Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ не должна будет выплачивать компенсацию в случае признания национальным регулятором не соответствующим праву Евросоюза трубопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил в интервью журналу Der Spiegel.

"Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения (на прокачку газа - Ред.) в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций", - сказал министр.

Напомним, в середине ноября Германия приостановила процесс сертификации газопровода, поскольку, согласно требованиям Федерального сетевого агентства, оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму. Вместе с тем, по данным немецких СМИ, "Северный поток-2" могут запустить и без сертификации Федеральным сетевым агентством.

Мы рассказывали, что в МИД России надеются на окончание сертификации "Северного потока-2" уже весной.