Сенат США отклонил законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против "Северного потока - 2", за который так просил проголосовать сенаторов Зеленский.

Несколькими минутами ранее администрация Белого дома снова выступила против проекта о санкциях в отношении "Северного потока-2" и сенаторы не смогли отказать.

Против этих санкций также высказывались Государственный департамент (внешнеполитическое ведомство США - Ред.), но признали, что делают все возможное, чтобы замедлить его ввод в эксплуатацию.

Совет национальной безопасности был ещё более категоричен.

"...он (закон - Ред.) подорвет наши усилия по сдерживанию России и лишит США и их союзников тех рычагов, которые они сейчас имеют для того, чтобы набрать политические очки на дому", завила представитель Совета Эмили Горн в интервью Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Сенат США назначил на четверг голосование по законопроекту, который предписывает президенту Джо Байдену ужесточить санкции против трубопровода "Северный поток 2".

Для принятия инициативы сенатора-республиканца Теда Круза требовалось 60 голосов, то есть поддержка не менее 10 демократов-однопартийцев Байдена, чья администрация последовательно выступает против законопроекта.