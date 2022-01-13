В американском Совете национальной безопасности считают, что принятие законопроекта республиканцев с новыми санкциями против "Северного потока-2" не приведет к позитивным результатам.

Об этом сказала представитель Совета нацбезопасности США Эмили Горн, которую цитирует Bloomberg.

"Этот законопроект не сдержит агрессию РФ и не защитит Украину... Напротив, он подорвет наши усилия по сдерживанию России и лишит США и их союзников тех рычагов, которые они сейчас имеют для того, чтобы набрать политические очки на дому", - сказала Горн.

Отметим, законопроект республиканцев должны рассмотреть во второй половине дня в четверг, 13 января.

Напомним, Сенат Конгресса США согласился рассмотреть пакет поправок к проекту оборонного бюджета, который предполагает введение санкций против "Северного потока-2".

Однако в Государственном департаменте США выступают против законопроекта о санкциях для российского газопровода. Как объяснила замгоссекретаря Виктория Нуланд, США хотят замедлить процесс запуска трубопровода, но другими методами. А ранее в Госдепе заявляли, что санкции против "Северного потока-2" не нужно вводить потому, что нельзя подрывать отношения с союзниками.

Также сообщалось, что Зеленский призвал Сенат США поддержать закон о санкциях против "Северного потока-2".