В США ожидают, что на заседании Совета Россия-НАТО, которое 12 января состоится в Брюсселе, все союзники выступят с единой позицией.

Об этом со ссылкой на брифинг постпреда США при НАТО Джулианну Смит пишет УНН.

"Чего мы можем ожидать от совета Россия-НАТО завтра, так это того, что завтра все союзники войдут в зал, объединенные вокруг нескольких вещей", - сказала она.

По ее словам, Вашингтон ожидает от союзников готовности действовать решительно в случае агрессии РФ в отношении Украины. Также Смит заявила, что союзники едины в своем стремлении прямо к диалогу.

"После сегодняшних дискуссий, я думаю, все мы чувствуем, что готовы к завтрашнему разговору", - сообщила она.

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва ожидает в рамках Совета Россия-НАТО, который состоится 12 января, серьезного и конструктивного диалога с обсуждением фундаментальных проблем безопасности в Европе.

Также мы сообщали, что в Офисе президента заявили, что во время прошедшей 10 января Комиссии Украина-НАТО украинская сторона вооружила представителей Альянса аргументами накануне переговоров НАТО и России, которые пройдут 12 января.