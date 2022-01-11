Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что 90% населения Украины готовы защищать государство в случае вторжения России.

При этом он добавил, что возможное вторжение РФ будет огромной проблемой для всех западных стран.

Об этом он заявил в интервью британскому "4 каналу".

На вопрос журналиста о том, подготовлена Украина сейчас лучше к возможному новому вторжению, чем в 2014 году, Ермак сказал следующее:

"Прежде всего, я абсолютно уверен, что более 90% нашего населения будут здесь и будут защищать нашу страну. Если это случится, это будет приговором для НАТО и большой проблемой, потому что все западные страны должны будут объяснять своим гражданам, почему они вели переговоры так долго, а это (вторжение - Ред.) произошло...

Победа Украины, улаживание украинского кейса, будет одной из самых больших побед всех наших партнеров. В то же время некоторые проблемы и продолжение войны в Украине или эскалация ситуации будут одним из самых больших поражений наших стран-партнеров".

При этом Ермак напомнил, что цель вступления в НАТО прописана в Конституции Украины, и только украинцы и члены Альянса могут принимать решение о членстве в НАТО, а не РФ, которая официально выдвинула соответствующие ультиматумы.

Ермак также добавил, что разговоры об уменьшении количества вооружения в Украине можно начинать вести только после окончания войны. Он предположил, если страна проигрывает в противостоянии РФ, "это будет означать конец всей архитектуры мировой безопасности, сложившейся после Второй мировой войны".

Напомним, согласно последнему опросу КМИС, который проводился около месяца назад, две трети украинцев не готовы воевать с Россией в случае ее вторжения. Оказывать сопротивление с оружием в руках готовы 33,3% жителей нашей страны.

Между тем, как сообщалось, в СНБО не верят во вторжение Путина в Украину.