Глава Министерства иностранных дел (МИД) Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что в случае эскалации на российско-украинской границе, могут быть прияты ответные меры в сторону Российской Федерации. Речь идет о закрытии "Северного потока-2".

Об этом глава МИД заявил в эфире телеканала BFMTV.

На вопрос ведущего о том, "надо ли закрывать "Северный поток-2", если Россия вторгнется в Украину", Жан-Ив Ле Дриан ответил:

"Это в первую очередь вопрос Германии. По поводу этого вопроса Франция всегда демонстрировала большую сдержанность, в отношении "Северного потока-2". Но я думаю, что если будет новая агрессия на Украине, этот вопрос будет обсуждаться".

Между тем, президент России Владимир Путин 29 декабря заявил, что газом заполнилась вторая нитка газопровода "Северный поток-2". По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, газопровод уже полностью готов к эксплуатации.

Мы также писали о том, что администрация США выступает против новых санкций в отношении уже полностью готового к запуску газопровода "Северный поток-2", которые до середины января намерен обсудить сенат.