Сегодня состоялось последнее в этом году заседание СНБО.

Не обошлось на нем без санкций. Но гвоздем программы стали уверения секретаря Совбеза, что вторжение России в Украину отменяется.

Собрали главное из сегодняшнего заседания Совета безопасности.

Санкции не для Порошенко

Санкции 30 декабря ввели против жителей Крыма.

Во-первых, тех, кто принимал участие в постройке Керченского моста и застройке в Севастополе. Речь о шести физических и 24 юридических лицах.

Еще под санкции попали 18 крымчан, которые, по данным СНБО, отбирали имущество у ПЦУ на полуострове. Также в списки внесли 52 работника крымских администраций.

Кроме того, СБУ внесла изменения в санкционный список, где четыре женщины вышли замуж и сменили фамилии.

Но главное заявление по санкциям - это намерение вводить их против украинцев синхронно с "партнерами". То есть, если американцы введут санкции против граждан Украины, то Зеленский сделает то же самое против своих же сограждан.

Это какое-то совсем новое прочтение термина "государственный суверенитет". Правда, неясно, что будет, если санкции введут против самого Зеленского или, к примеру, Данилова.

Впрочем, пока это лишь словесные заявления. Хотя о том, что синхронизация санкционных списков планируется, в СНБО говорилось и раньше. Но посмотрим, до чего реально дойдут у Зеленского.

Третий момент по санкциям - Данилов объяснил, как их вводили против телеканалов "Первый независимый" и UkrLife. Там была странная история с заседанием СНБО, которое якобы проводилось 28 декабря, о чем прямо говорится в указе президента.

Но в реальности ни о каком таком заседании не сообщалось. И после объяснений Данилова стало понятно, что его и не было. Секретарь Совбеза рассказал, что членам Совета просто разослали подписные листы, а те их вернули в аппарат СНБО уже с подписями.

То есть Офис президента решил уже окончательно не заморачиваться с формальностями - и начал штамповать санкции против неугодных СМИ даже без обсуждений.

Четвертый момент - что Порошенко санкций избежал. И это очень странно.

Ведь в декабре бывшему президенту объявили подозрение в финансировании терроризма - путем торговли углем с "ДНР" и "ЛНР". Именно за это в феврале ввели санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а ранее - против нардепа Тараса Козака, из-за чего закрыли три его телеканала.

Более того, глава политсовета "Оппозиционной платформы" осенью получил подозрение по тому же делу, что и Порошенко. Однако против Медведчука Зеленский ввел санкции, а в отношении экс-президента - нет. Его медиа работают, а счета не заблокированы.

На фоне этих двойных стандартов Медведчуку и Козаку будет легче доказать в суде, что происходящее - это чистой воды политические преследования.

Путин уже не нападает?

Отвечая на вопросы после брифинга, Данилов несколько раз сказал, что вторжения России не будет.

Он заявил, что число российских военных на границах Украины "возросло незначительно". А разговоры о скором нападении - это позиция части стран Запада, для которых перманентная напряженность между Киевом и Москвой почему-то стала новостью.

По словам Данилова, российские войска сконцентрированы на расстоянии 200 и 400 километров от украинской границы. "На сегодняшний день угроз открытой агрессии со стороны Российской Федерации мы не видим", - заявил секретарь Совбеза.

Он считает, что слухами о войне Украину запугивают. И, учитывая, что их распространяют на Западе, а не в России, то, видимо, и запугивают, по логике Данилова, американцы.

И это интересный поворот, возможно, проливающий свет на всю эту историю с "вторжением". "Страна" уже публиковала предположения экспертов, что это может быть информационным фоном для "большой сделки" Путина с Байденом по Украине. И в Киеве, где не слишком рады тому, что сделку оформляют без них, кампанию о "нападении Путина" не поддерживают.

Впрочем, если вернуться в начало брифинга, то мы увидим, что там звучали несколько другие заявления.

Данилов говорил, что МИДу поручили прозондировать реакцию Запада на возможное обострение ситуации вокруг Украины. Также рассматривались "первоочередные мероприятия по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз". Речь о ситуации на границе и о плане национальной обороны.

Также заслушали главкома ВСУ Залужного - о готовности войск "выполнять задачи".

То есть, с одной стороны делаются успокоительные заявления, что войны не будет. С другой - идет некая подготовка, причем не только на уровне Совбеза: вчера Кабмин принял постановление о порядке прописки при военном положении. А в декабре объявили, что женщин будут ставить на воинский учет.

Иными словами, что-то готовится. Например, власти Украины могут ждать военного обострения в случае провала российско-американских переговоров.

Олигархов объявят в мае

Более-менее конкретно Данилов поговорил о законе против олигархов. Он заявил, что сегодня на заседании рассмотрели дорожную карту исполнения этого закона.

Имена первых олигархов Украина узнает где-то через полгода.

"Имеем понимание, что к концу мая закон уже должен начать работать. И если дальше будет продолжаться вся эта процедурная ситуация, 20-25 мая мы можем с вами иметь на заседании Совета нацбезопасности и обороны первых олигархов, которые будут определены решением СНБО", - заявил секретарь.

Отметим, что в мае как раз этот закон и вступает в силу.