Кабмин сегодня принял неожиданное постановление. Правительство решило внезапно урегулировать, как украинцев ограничат в передвижении во время войны.

Речь идет о частичной отмене свободы передвижения по стране - одном из конституционных прав. По закону, такие права могут ограничиваться или на время отменяться при военном положении.

Военное положение последний раз Рада и президент вводили в 2018 году - когда войны по сути не было (не считая конфликта на Донбассе и локального инцидента в Керченском проливе). Но тогда свободу передвижения не ограничивали.

И то, что сейчас решили уточнить, как именно это будут делать - вызывает определенные опасения.

Ответили на главные вопросы о порядке, утвержденном правительством.

1. На каком основании власть это вводит?

Ограничение передвижения может произойти, если в стране будет объявлено военное положение. Оно вводится указом президента после утверждения в парламенте.

Далее, согласно закону "О правовом режиме военного положения" и ряда других - власть должна оговорить, какие ограничения вводятся. И определить географию военного положения - по всей территории страны или в отдельных регионах.

2. Что именно будет запрещено?

По документу, принятому Кабмином, нельзя будет выписываться и прописываться на территории, где объявили военное положение.

Исключение сделали для выписки при одновременной регистрации там, где нету военного положения.

Это касается и регистрации, и декларирования местопребывания - новая опция, которую ввели в ноябре.

То есть речь идет об ограничении собственно передвижения по улицам - а о запрете на официальную смену места жительства.

3. Зачем это нужно властям?

Видимо, для того, чтобы украинцев можно было проще забирать в армию во время военного положения.

Дело в том, что принятый недавно закон об электронной регистрации места жительства позволяет автоматически менять прописку через "Дию".

И не исключено, что при военном положении многие украинцы могут попытаться выписаться из жилья онлайн, чтобы их там не настиг военкомат.

Судя по всему, именно поэтому процессы выписки-регистрации решили на период военного положения приостановить.

3. Кто будет отдавать приказ?

Запрет или ограничение на переезд вводит военное командование самостоятельно или совместно с органами местной власти.

В решении должны указать:

обстоятельства, создающие угрозу для населения, из-за которых вводят ограничение на передвижение;

сроки введения запрета;

список лиц, для которых ограничивается выбор места нахождения или места жительства;

населенные пункты, в которых вводится запрет.

Предусматривается, что население о запрете на переезд должны проинформировать через СМИ.

5. Почему это решили принять сейчас?

Понятно, что подобные запреты в состоянии войны вряд ли могут кого-то удивить. Но возникает вопрос, зачем власти принимают это постановление именно сейчас - когда на Западе говорят об опасности войны Украины с Россией?

Тем более, что публично власти Украины заявляют, что опасности вторжения нет: об этом уже несколько раз за последнее время говорил секретарь СНБО Алексей Данилов.

С другой стороны - начинают демонстративно проверять состояние гражданской обороны и собирать территориальное "ополчение" (как это делает Кличко в Киеве). И принимать тревожные "постановы" на уровне правительства.

То есть, ситуацию явно нагнетают информационно.

Это значит, что не исключается и другой сценарий: без реальной войны или после спровоцированного обострения на Донбассе ввести военное положение и поразить людей в гражданских правах. Например, если власть поймет, что без этого ей не удержать политическую ситуацию в своих руках.

За примером далеко ходить не надо: именно такое военное положение пытался ввести Порошенко накануне президентских выборов, которые он с гарантией проигрывал. Но ему этого не позволила тогда Верховная Рада, и режим ВП превратился в фикцию.

Сейчас в Раде ситуация иная. И, хотя Зеленский уже потерял монобольшинство, у него пока что больше влияния на парламент, чем у позднего Порошенко. Поэтому последние телодвижения власти по военным вопросам - например, приказ о постановке на военный учет почти всех украинских женщин - заставляют задуматься о том, к чему готовятся на Банковой.