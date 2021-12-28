За минувший понедельник, 27 декабря, в США зарегистрировали более 500 тысяч положительных тестов на коронавирус. Это абсолютный рекорд за все время пандемии, объявленной в марте 2020 года.

Об этом пишет газета The New York Times.

Как отмечает издание, вероятно, статистика включает многие случаи, которые относятся к рождественским выходным. А 25 декабря в стране было зарегистрировано лишь 58 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Согласно статистике, к 28 декабря зараженными числятся 11 876 848 американцев (при населении более 333 миллионов). Из них в тяжелой форме инфекцию переносят 16 851 человек.

Сейчас среднесуточный показатель заражений в США за неделю составляет 243 тысяч случаев. Выше он был только на протяжении нескольких дней в январе этого года. Тогда число положительных тестов достигало или превышало 250 тысяч новых случаев в день.

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