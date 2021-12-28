С 30 декабря все области Украины будут находиться в желтой зоне карантинных ограничений.

Об этом сообщает в Facebook Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины во вторник, 28 декабря.

"С 30 декабря все регионы Украины будут находиться на желтом уровне эпиднебезопасности. Поскольку в Волынской и Запорожской областях также будет введен желтый уровень эпидемической опасности", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, что сегодня, 28 декабря, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение перевести Волынскую и Запорожскую области из красной зоны в желтую зону карантинных ограничений.

В Украине все регионы страны будут находиться в желтой зоне. Источник: Facebook/МОЗ Украины

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