Ученые установили, что кожная сыпь может быть симптомом штамма коронавируса "Омикрон", который активно распространяется по миру.

Об этом сообщает британский таблоид Daily Express.

Исследование симптомов вируса-мутанта провели врачи и ученые из разных университетов, в том числе Гарвардской школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана и Королевского колледжа Лондона, в сотрудничестве с медицинской научной компанией ZOE.

Специалисты пришли к выводу, что появление сыпи на коже можно считать ключевым признаком штамма "Омикрон". Наиболее распространенными кожными признаками являются кожные высыпания на пальцах рук и ног, добавили ученые.

По данным исследования, "кожные симптомы" часто возникают тогда, когда нет других признаков заражения коронавирусом.

Кроме этого, ученые добавили, что сыпь может возникнуть на начальной стадии болезни и закрепиться на долгое время.

Среди других симптомов "Омикрона", ранее озвученные медиками:

першение в горле,

насморк,

чихание,

слабые мышечные боли,

потливость ночью.

Напомним, ранее британский эпидемиолог рассказал, что у привитых людей могут проявиться специфические симптомы штамма коронавируса "Омикрон". В частности, у зараженных вирусом-мутантом привитых пациентов наблюдается тошнота и потеря аппетита. При этом температура тела была небольшая.

Также мы писали, что по данным практикующего врача из столицы ЮАР, "Омикрон" вызывает легкие и необычные симптомы у молодых людей. Пациенты в основном жалуются на сильную усталость.