Ученые рассказали о ключевом симптоме заражения штаммом коронавируса "Омикрон"
Ученые установили, что кожная сыпь может быть симптомом штамма коронавируса "Омикрон", который активно распространяется по миру.
Об этом сообщает британский таблоид Daily Express.
Исследование симптомов вируса-мутанта провели врачи и ученые из разных университетов, в том числе Гарвардской школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана и Королевского колледжа Лондона, в сотрудничестве с медицинской научной компанией ZOE.
Специалисты пришли к выводу, что появление сыпи на коже можно считать ключевым признаком штамма "Омикрон". Наиболее распространенными кожными признаками являются кожные высыпания на пальцах рук и ног, добавили ученые.
По данным исследования, "кожные симптомы" часто возникают тогда, когда нет других признаков заражения коронавирусом.
Кроме этого, ученые добавили, что сыпь может возникнуть на начальной стадии болезни и закрепиться на долгое время.
Среди других симптомов "Омикрона", ранее озвученные медиками:
- першение в горле,
- насморк,
- чихание,
- слабые мышечные боли,
- потливость ночью.
Напомним, ранее британский эпидемиолог рассказал, что у привитых людей могут проявиться специфические симптомы штамма коронавируса "Омикрон". В частности, у зараженных вирусом-мутантом привитых пациентов наблюдается тошнота и потеря аппетита. При этом температура тела была небольшая.
Также мы писали, что по данным практикующего врача из столицы ЮАР, "Омикрон" вызывает легкие и необычные симптомы у молодых людей. Пациенты в основном жалуются на сильную усталость.