В Германии зафиксировала первую смерть пациента, зараженного штаммом коронавируса "Омикрон", который распространяется по миру быстрее "Дельты". Умерший был старше шестидесяти лет.

Об этом сообщает Zeit со ссылкой на данные Института Роберта Коха.

Указано, что умерший входил в возрастную группу от 60 до 79 лет. Это первая смерть в Германии после заражения "Омикроном", о которой сообщил Институт Роберта Коха. На данный момент в Германии выявили 3198 случаев заражение штаммом коронавируса "Омикрон" - это на 25% больше по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, на прошлой неделе "Омикрон" обнаружили и в Украине - у пациента, который вернулся и Объединенных Арабских Эмиратов. Впрочем, украинец уже выздоровел и получил отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Также сообщалось, что в Великобритании умер пациент со штаммом коронавируса "Омикрон". Премьер-министр королевства считает, что на данный момент идею о том, что омикрон - это более мягкий штамм коронавируса лучше отставить в сторону.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, чем опасен новый штамм коронавируса, который появился в Украине.