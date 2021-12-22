Уже в начале января 2022 года в Украине ожидается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с распространением нового штамма "Омикрон".

Об этом сообщила Национальная академия наук Украины. По их данным, в январе можно ожидать уже более 7 тысяч заболевших за сутки.

Прогнозирование COVID-ситуации НАН проводит с помощью двух аналитических методик SEIR_U (модель, которая рассчитывает балансовое отношение для основных категорий населения во время эпидемии) и Prophet (аналитическая служба Facebook).

По их данным, среднее количество новых случаев болезни 22–28 декабря будет 5 947 по методике SEIR_U и 4 678 по Prophet, а с 29 декабря-4 января 3 115 (SEIR_U) и 7 279 (Prophet).

Между тем, в Украине второй день подряд число новых случаев коронавируса растет и удерживается на уровне более 6 тысяч. Кроме того, за последние сутки вдвое подскочило количество госпитализаций пациентов с Covid-19. Среднее количество умерших в последние дни составляет 287 человек за сутки.

Напомним, что первый в Украине пациент, у которого ранее подтвердили штамм коронавируса "Омикрон", выздоровел и получил отрицательный ПЦР-тест.

Ранее "Страна" рассказала, что "Омикрон" распространяется по миру быстрее "Дельты". Его выявили уже в 106 странах - ВОЗ.