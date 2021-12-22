Штамм коронавируса "Омикрон", который распространяется быстрее других вариантов вируса и заражает вакцинированных, уже стал доминирующим в США. Его уже даже обнаружили в Белом доме.

Об этом сообщил президент США Джо Байден, трансляция обращения велась в Facebook.

"Омикрон" теперь доминирует в стране, это произошло очень быстро", - заявил Байден.

По данным президента США, новый штамм коронавируса очень быстро и легко передается от человека к человеку. Кроме того, он может заражать даже полностью вакцинированных людей. По словам Байдена, инфицированные "Омикроном" американцы сейчас есть в каждой организации страны, даже в Белом доме.

В связи с этим Джо Байден призвал американцев вакцинироваться от коронавируса. По его словам, без прививки риски оказаться в больнице или умереть значительно возрастают.

"Третья, дополнительная доза (вакцины от коронавируса - Ред.) позволит вам волноваться гораздо меньше", - сказал Джо Байден.

Напомним, "Страна" писала о том, что на выходных в Украине зафиксировали первый случай заражения "Омикроном".

Впрочем, вчера, 21 декабря, в Минздраве заявили, что первый заразившийся "Омикроном" украинец уже выздоровел и получил негативный результат теста на ковид.