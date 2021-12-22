Инфицированные новым штаммом коронавируса "Омикрон" выявлены уже в 106 странах мира. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном отчете.

"По состоянию на 21 декабря 2021 года ... вариант "Омикрон" был подтвержден в 106 странах", - говорится в отчете организации.

Как отмечают в ВОЗ, в течение периода с 13 по 19 декабря количество новых случаев коронавируса оставалось близким к выявленному за предыдущую неделю - 4,1 млн новых пациентов. При этом смертей от COVID-19 зарегистрировано 45 тысяч, что на 9% меньше, чем за прошлую неделю.

"Всего по состоянию на 19 декабря во всем мире было зарегистрировано более 273 млн случаев заболевания и более 5,3 млн смертей", - добавили в организации.

По данным ВОЗ, последние данные подтверждают, что омикрон-штамм распространяется быстрее "Дельты" даже в странах с высоким уровнем иммунитета от инфекции. Но информация относительно тяжести течения заболевания остается ограниченной.

Ранее "Страна" писала о том, что "Омикрон" стал доминирующим в штаммом коронавируса в США, его уже обнаружили в Белом доме.

Также мы сообщали, что штамм "Омикрон" может спровоцировать рост заболеваемости ковидом в Украине уже в январе.