В Украине в конце января могут усилить карантин в связи с новым штаммом "Омикрон", который уже добрался и к нашей стране.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Укринформу".

"Учитывая, что сейчас трудно делать прогноз по распространению ("Омикрона" - Ред.), то пока наш основной фокус будет сводиться к выявлению новых случаев Омикрона и к максимальному их обследованию. Но пересмотр (карантинных ограничений - Ред.) возможен в конце января, когда мы точно будем иметь обоснованные прогнозы относительно распространения нового штамма", - сказал он.

Также Кузин добавил, что все противоэпидемические меры, такие как вакцинация, соблюдение масочного режима, дистанцирование, обработка рук, продолжат работать против штамма "Омикрон".

Напомним, по мнению ученых, Украина из-за омикрона начнет 2022 год с роста заболеваемости ковидом.

Также мы писали, что "Омикрон" распространяется по миру быстрее "Дельты". По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), его выявили уже в 106 странах.