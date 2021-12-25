Британский эпидемиолог и профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор рассказал, что у привитых людей могут проявиться специфические симптомы штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает Express.

По его словам, у зараженных омикроном привитых пациентов наблюдаются тошнота и потеря аппетита. При этом температура у них небольшая, хотя пациенты и жаловались на головную боль и боль в горле. А некоторые из зараженных жаловались на рвоту.

В целом же для любой разновидности ковида характерны высокая температура, длительный кашель и изменение или потеря вкуса и обоняния.

Напомним, американские ученые заявили, что две дозы вакцин от коронавируса компаний Pfizer и Moderna не обеспечивают защиту от штамма "Омикрон" спустя полгода после второй прививки. Согласно данным исследования, после второй дозы нейтрализующая активность антител сокращалась в 30 раз при контакте с "Омикроном" по сравнению с другими штаммами. Однако после бустерной дозы показатели снижались лишь в 14 раз.

Ранее "Страна" сообщала, что главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что получившие курс вакцинации от коронавируса в 2021 году украинцы в следующем году обязаны будут ревакцинироваться.

Также мы писали, что в Украине могут сделать обязательной третью прививку от коронавируса, а окончательное решение о введении третьей дозы будет принято примерно в январе 2022 года.