Американские ученые заявили, что две дозы вакцин от коронавируса компаний Pfizer и Moderna не обеспечивают защиту от штамма "Омикрон" спустя полгода после второй прививки.

Об этом сообщает "РИА-Новости" в пятницу, 24 декабря, со ссылкой на исследование американских ученых, препринт которого опубликован на ресурсе bioRxiv.

"Спустя шесть месяцев после второй дозы плазма ни одного из исследуемых вакцинированных лиц не показала нейтрализующей активности против штамма "Омикрон", - говорится в исследовании ученых.

Согласно данным исследования, после второй дозы нейтрализующая активность антител сокращалась в 30 раз при контакте с "Омикроном" по сравнению с другими штаммами. Однако после бустерной дозы показатели снижались лишь в 14 раз.

При этом третья доза обеспечивала защиту от штамма "Омикрон" более 90% участников.



По словам ученых, эти данные доказывают необходимость ревакцинации для обеспечения защиты от "Омикрона".

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