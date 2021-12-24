Ученые Института молекулярной биологии и генетики НАНУ завершили работу по установлению штаммов коронавируса в образцах, предоставленных Центром общественного здоровья Минздрава. ЦОЗ предоставил для исследования 74 образца, взятых у больных из девяти регионов с 18 ноября по 1 декабря. Во всех выявлен штамм "дельта".

Об этом сообщается в Фейсбуке института.

Исследование проводилось методом полногеномного секвенирования.

Ученые обнаружили 12 разных вариантов штамма "дельта", однако их спектр отличается от тех, которые были распространены в ноябре. В частности, выявлен новый для Украины вариант "дельта"-штамма AY.122, ныне активно распространяющийся в России и характеризующийся тяжелым течением болезни, высокой контагиозностью (скоростью инфицирования) и высокой смертностью.

Ученые детектировали AY.122 в образцах из шести регионов Украины: Днепра, Сум, Полтавы, Николаева, Житомира, Одессы.

Высокий уровень смертности в Украине (одновременно с Россией и Казахстаном) по сравнению с уровнем смертности в странах Западной Европы и США может быть связан с особенностями штаммов "дельты", циркулирующих на наших территориях, в частности, и варианта AY.122.

Больше всего образцов для секвенирования – 39 – было предоставлено из Одессы. Среди них ученые нашли целый спектр, можно сказать букет, вариантов "дельта"-штамма: 10 разных типов, происходящих из разных стран мира (США, государств ЕС, Израиля, России).

В образцах этого периода, предоставленных для исследований, штамма "омикрон" не обнаружено.

По данным врачей из разных стран мира, "омикрон" приводит к более легкому течению коронавирусной болезни. Впрочем, не факт, что новый штамм будет способен быстро вытеснить такой реактивный вариант "дельта"-штамма, как, например, AY.122. Поэтому нужно продолжать тщательный мониторинг появления новых штаммов в стране, считают в институте.

Исследование мутаций коронавируса ученые проводят по заказу Совета национальной безопасности и обороны Украины. Такая работа проходит с февраля 2021 года.

Сотрудники института единственные в Украине изучают мутации коронавируса с помощью метода полногеномного секвенирования нового поколения. В феврале 2021 года они впервые в стране детектировали вспышку штамма "альфа" (на Ивано-Франковщине), а в июне – появление штамма "дельта" (в Киеве и Закарпатье).

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии впервые умер пациент со штаммом "омикрон".

Также мы писали, что риск госпитализации со штаммом "омикрон" на 45% ниже, чем с "дельтой".