Ученые из Национального военного медицинского центра США имени Уолтера Рида заявили о том, что планируют создать собственную вакцину, которая будет против всех его штаммов коронавируса.

Об этом сообщает Defense One.

Издание пишет, что военная лаборатория получила первую секвенцию ДНК вируса Covid-19 в начале 2020 года. Еще на раннем этапе коллоквиум ученых принял решение сосредоточиться на создании вакцины, которая будет действовать против всех существующих и потенциальных штаммов коронавируса.

Вакцина Spike Ferritin Nanoparticle (или как ее еще называют SpFN) прошла испытания на животных в начале 2021 года и показала положительный результат.

Кроме того, первая фаза клинических испытаний на людях, в ходе которых, в том числе, вакцина тестировалась против "Омикрона" и других штаммов, завершилась в этом месяце и мела аналогичный результат.

Директор отделения инфекционных болезней Уолтера Рида, врач Кайвон Моджаррад объяснил, что в отличие от существующих вакцин, SpFN имеет в себе белок "в форме футбольного мяча с 24 гранями", это позволяет ученым прикреплять шипы нескольких штаммов коронавирус до различных сторон белка.

Он также добавил, что испытание препарата на людях заняли больше времени, чем ожидалось, потому что тестирования проводились на тех, кто не был вакцинирован и не болел Covid-19. Подобрать таких кандидатов было сложно из-за "увеличения количества привитых и быстрого распространения вариантов "Дельта" и "Омикрон".

"С "Омикроном" нет никакого способа спастись. Нельзя избежать этого вируса. Поэтому я думаю, что очень скоро либо весь мир будет вакцинирован, либо будет инфицирован", - считает Моджаррад.

Кроме того, он добавил, что следующим шагом является исследование о том, какой новый препарат будет эффективным для людей, которые были вакцинированы или ранее болели.

"Нам необходимо оценить это в реальных условиях и попытаться понять, как вакцина действует на гораздо большем количестве людей, которые сначала были вакцинированы или уже были больны", - подытожил Моджаррад.

По его словам, новая вакцина должна пройти клинические испытания 2 и 3 фазы.

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