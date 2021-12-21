Уже в этот четверг, 23 декабря, Минздрав Украины примет решение о сроках и порядке применения бустерной дозы вакцины от коронавируса.

Об этом со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля сообщает пресс-служба Кабмина.

"В четверг (23 декабря - Ред.) в Минздраве будет заседать экспертный совет, который примет решение о дате и времени применения третьей - бустерной - дозы вакцины", - заявил Шмыгаль в эфире ICTV.

Также глава украинского правительства напомнил, что с 16 декабря некоторые категории украинцев уже получают третью дозу вакцины от коронавируса. Отметим, что речь не о бустерной, а о дополнительной дозе. Ее назначают людям с ослабленным иммунитетам, которым двух первых прививок недостаточно. Бустрная же доза обычно доступна всем желающим, кто уже прошел полный курс вакцинации.

Напомним, Moderna заявила, что ее бустерная доза вакцины увеличивает количество антител против "Омикрона" в 37 раз.

Кроме того, сообщалось, что бустерную дозу могут вводить через 9 месяцев после второй прививки.

Также мы писали о том, кто в Украине уже может получать третью дозу вакцины от коронавируса.