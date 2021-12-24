Вселенский патриарх Варфоломей в рамках регулярных диагностических тестов, проводимых на Фанаре, в пятницу, 24 декабря сдал анализ на коронавирус. Результат оказался положительным.

Об этом сообщается в Фейсбуке Константинопольской патриархии.

"У его святейшества, который полностью вакцинирован, в настоящее время проявляются легкие симптомы, но его общее состояние хорошее. Сразу после постановки диагноза он посетил Центральную больницу города для дальнейшего профилактического осмотра", - сказано в записи в соцсети.

Также в пресс-службе Фанара отметили вселенский патриарх благодарит всех, кто проявляет интерес к состоянию его здоровья, и еще раз призывает всех следовать рекомендациям врачей и специалистов, а также привиться от инфекции.

Как писала "Страна", в октябре Варфоломея госпитализировали во время визита в Соединенные Штаты. Правда, его довольно быстро выписали.

Однако десять дней спустя он снова попал в больницу.

На этом фоне поползли слухи о его уходе с патриаршьего престола. Но Варфоломей заявил, что не будет рассматривать вопрос ухода из-за проблем со здоровьем.