Ряд симптомов во время заболевания коронавирусом могут говорить о том, что вам или вашим родным может потребоваться госпитализация.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, такие симптомы, как боль в грудной клетке, одышка в состоянии покоя, сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%, нарушение сознания, свидетельствуют о том, что необходимо вызвать "скорую помощь".

Однако, окончательное решение о необходимости госпитализации примет непосредственно врач после обследования.

"Не откладывайте заботу о здоровье на "после праздников". Консультируйтесь с семейным врачом и следуйте рекомендациям по лечению!", – написала пресс-служба.

Между тем, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 2 248 новых пациентов с Covid-19, из них 137 детей и 19 медработников. Общее число случаев коронавируса в стране достигло 3 649 236. Отметим, что после четырехдневного спада заболеваемость ковида в нашей стране снова пошла в рост.

Кроме того, сегодня в Киеве зарегистрированы первые случаи инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон".