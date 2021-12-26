Эффективность вакцинации от коронавируса падает чуть более чем на 40% через пять месяцев после введения второй дозы.

Об этом утверждают ученые из Высшего института здоровья Италии, передает ТАСС.

"Через 150 дней после завершения цикла вакцинации эффективность препаратов в предотвращении заболевания снижается с 71,5% до 30,1%", - говорится в сообщении.

При этом ученые утверждают, что вакцинация в 92,7% случаев предотвращает тяжелую форму протекания болезни у тех, кто был привит менее пяти месяцев назад. Для тех же, кто привился более 150 дней назад, эффективность составляет 82,2%.

Напомним, недавно в Германии зафиксировали первую смерть пациента, зараженного штаммом коронавируса "Омикрон", который распространяется по миру быстрее "Дельты". Умерший был старше шестидесяти лет.

Также мы писали о том, что в Минздраве анонсировали старт производства вакцины от коронавируса CoronaVac в Украине уже в феврале 2022 года.

Кроме того, сообщалось, что по информации ученых, защита от коронавируса после второй прививки вакциной Covishield снижается уже через три месяца.