В пятницу, 24 декабря, в Украине началась ревакцинация от коронавируса медработников и сотрудников интернатов. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в сводке ведомства появилась графа "получили бустерную дозу". Известно, что за последние 24 часа ее ввели 367 гражданам.

При этом дополнительную дозу вакцины, рассчитанную на людей с пониженным иммунитетом, за сутки получили 529 человека.

Напомним, министерство здравоохранения Украины недавно приняло решение о введении ревакцинальной дозы вакцины от коронавируса для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Прививку они могут получить как минимум через шесть месяцев после получения второй дозы.

До этого "Страна" рассказывала, что Минздрав рассчитывает в 2022 году ревакцинировать от коронавируса двумя дозами препаратов 70% населения Украины. Для этого страна заключила договоренности на поставку 42 млн доз вакцин от COVID-19

Также сообщалось, что специалисты российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи считают, что ревакцинация мРНК-вакцинами через три месяца после вакцинации слишком мало изучена. И она может иметь непредвиденные последствия.