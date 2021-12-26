Вакцину от коронавируса CoronaVac планируют производить на территории Украины. Старт производства запланирован на февраль следующего года.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах".

По словам Кузина, помимо этого, сейчас ведутся работы над разработкой украинской вакцины. Ею занимаются две научные команды - академика Сибирного и команда профессора Комисаренко.

Кроме того, он добавил, что также есть ряд инициатив со стороны частного сектора по разработке вакцины.

Также мы писали, что производство китайской вакцины CoronaVac ранее анонсировала харьковская компания "Лекхим". Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что харьковское предприятие собирается выпускать вакцину и вложить в производство примерно 25-30 миллионов евро.

Кроме этого, "Страна" разобралась, как в Украине пытались создать свою вакцину от коронавируса и почему из этого ничего не вышло.

Также мы сообщали, что в МОЗ объяснили украинцам, как работают разные типы вакцин от коронавируса.