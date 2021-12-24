Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что получившие курс вакцинации от коронавируса в 2021 году в следующем году обязаны будут ревакцинироваться.

Об этом чиновник сказал в интервью "Общесвтенному".

"Базовая стратегия Минздрава, которая сейчас у нас просчитана, и мы пока будем продолжать ее использовать - это стратегия ревакцинации двумя дозами вакцины через один год после получения базового курса прививки. Человек, получивший прививку в 2021 году, должен через один год обратиться в пункт прививки и центр вакцинации населения и получить повторную прививку двумя дозами вакцины. При этом он может выбрать другой тип вакцины, чем тот, который использовался во время первой прививки", - сказал Кузин.

Он добавил, что сейчас приходит много информации из Европы об эффективности и повышенной эффективности вакцинации с использованием дополнительных, или бустерных (третьих) доз. Есть решение о введении бустеров европейской технической группы экспертов по иммунизации. Согласно ему, ревакцинальные дозы должны получить прежде всего наиболее уязвимые категории населения.

Также Кузин привел статистку темпов вакцинации в Украине.

"Всемирной организацией здравоохранения для всего мира были установлены минимальные показатели, которые каждое правительство должно достичь и выполнить до конца этого года. Этот показатель составляет 40%. Если мы посмотрим сейчас, у нас почти 45% вакцинированы одной дозой, и мы пересекли отметку в 40% для вакцинации двумя дозами", - сообщил Кузин.

Ранее "Страна" писала, что в Украине могут сделать обязательной третью прививку от коронавируса, а окончательное решение о введении третьей дозы будет принято примерно в январе.

Также мы сообщали, что в Минздраве задумались над ужесточением карантина в Украине из-за "омикрона".