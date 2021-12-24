Власти Чехии изменили правила въезда в страну для украинцев. Чтобы пересечь границу, им необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, даже при полном курсе иммунизации от коронавируса. Изменения вступают в силу в понедельник, 27 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"С 27 декабря иностранцы, которые не имеют разрешения на постоянное проживание в Чехии, должны при въезде в Чехию предъявить отрицательный результат ПЦР-теста", - рассказали в ведомстве.

При этом, по данным МИД, въезд на территорию Чехии без теста разрешен тем, кто получил три прививки от коронавируса, а также прошедшим полный курс иммунизации (уколовшим две дозы вакцины) от коронавируса детям в возрасте от 12 до 18 лет.

Для украинцев, имеющих разрешение на постоянное проживание в Чехии, изменения вступят в силу с 3 января 2022 года.

Напомним, недавно Польша изменила правила въезда для украинцев. В стране расширили список лиц, которым для пересечения границы нужен только паспорт вакцинации.

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