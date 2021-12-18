Совет министров Польши в пятницу, 17 декабря, принял решение изменить правила въезда граждан, которые прибывают из стран, не входящих в Европейский Союз, в том числе из Украины.

В частности, в Польше расширили список лиц, которым для пересечения границы нужен только паспорт вакцинации.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В частности, дополнена категория лиц, которым для въезда в Польшу не нужен отрицательный результат тестирования.

К ним относятся:

дети до 5 лет;

лица, сдающие выпускные экзамены в школах, лицеях и высших учебных заведениях, экзамены, подтверждающие квалификацию профессии, проводящие экзаменационные комиссии и опекуны этих лиц;

граждане, пересекающие границу в рамках выполнения работ (водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажей морских судов, лица, работающие в медицинских учреждениях)".

С 15 декабря текущего года вступили в силу изменения по пересечению границы для граждан, которые прибывают в Польшу из-за пределов ЕС.

При пересечении границы граждане должны показать представителям польской Погранслужбы, кроме сертификата о вакцинации, результаты отрицательного диагностического теста SARS-CoV-2, на польском или английском языках, сделанного не ранее чем за 24 часа до пересечения границы, считая со времени, когда этот тест был сделан.

Впрочем, данное требование не касается учащихся, обучающихся в Польше или в соседней стране и сопровождающих их опекунов, а также детей, которые посещают детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.

Напомним, мы уже писали о том, что с 15 декабря изменились правила въезда в Польшу для украинцев. Теперь нужен не только сертификат вакцинации от коронавируса, но и отрицательный результат теста на него.

Также "Страна" сообщала, что Италия запретила украинцам туристические поездки в страну.