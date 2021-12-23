Защита от Сovid-19 индийской вакцины от коронавируса Covishield (AstraZeneca), которую кололи украинцам, ослабевает после трех месяцев после получения человеком второй прививки.

К такому выводу пришли ученые на основе исследований, проведенных в Бразилии и Шотландии, сообщает The print.

Специалисты Эдинбургского университета исследовали данные для двух миллионов человек в Шотландии и 42 миллионов человек в Бразилии, которые были вакцинированы данным препаратом.

В Шотландии примерно в пять раз увеличилась вероятность госпитализации или смерти от коронавируса почти через пять месяцев после получения человеком двух прививок Covishield.

Ученые считают, что снижение эффективности начинает проявляться примерно через три месяца после полного курса иммунизации индийской вакциной.

Исследователи из Шотландии и Бразилии обнаружили, что риск госпитализации и смерти увеличивается в три раза всего через четыре месяца после второй дозы препарата. По их словам, аналогичные цифры наблюдались и в Бразилии.

"Вакцины были ключевым инструментом в борьбе с пандемией, но снижение их эффективности уже некоторое время вызывает озабоченность", - сказал профессор Азиз Шейх из Эдинбургского университета Великобритании.

По его словам, ссылаясь на эти данные, правительства должны разработать программы ревакцинации, которые обеспечат поддержание максимальной защиты для людей, вакцинированных Covishield.

По мнению исследователей, снижение эффективности вакцины, вероятно, связано с мутацией коронавируса.

Напомним, ранее европейский регулятор рассказал, почему вакцина Covishield до сих пор не одобрена.

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