В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали, как работают различные виды вакцин от COVID-19 в зависимости от их типа и составляющей.

Об этом сообщает в Facebook в понедельник, 20 декабря, МОЗ Украины.

Все вакцины от коронавируса, используемые в Украине, делятся на три типа:

векторная вакцина (или рекомбинантная). К ней относятся вакцины AstraZeneca такие как Vaxzevria, CoviShield, SKBio;

инактивированная вакцина, к которой относится китайский CoronaVac/Sinovac;

мРНК вакцина. К ней относятся вакцины Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Векторная вакцина использует модифицированный вирус (вектор), который изготавливает шиповидный белок SARS-CoV-2. а далее он доставляется вектором непосредственно в клетки организма. Иммунная система распознает антигены и в ответ вырабатывает антитела. Так вакцина формирует иммунитет.

Инактивированная вакцина содержит в себе инактивированный (убитый) вирус. Огранизм реагирует на него и начинает вырабатывать иммунитет.

мРНК вакцина содержит молекулы мРНК, которые кодируют шипоподобный белок коронавируса. Далее клетки организма человека создают этот кодированный. После этого иммунная система распознает, что белок не принадлежит человеку и вырабатывает антитела. Так организм учится, как защищаться от настоящего вируса.

В МОЗ рассказали о типах вакцин против COVID-19. Источник: Facebook/МОЗ Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве дали пять рекомендаций, как не подхватить уже появившийся в Украине штамм коронавируса "Омикрон".

Также мы писали, что в Евросоюзе одобрили пятую вакцину. Ею стала американская Novavax.