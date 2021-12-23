После того как Еврокомиссия сократила срок действия ковид-сертификатов для путешествий внутри ЕС с 12 до 9 месяцев, в Украине также планируют принять такое решение. Это может случиться уже после 10 января 2022 года.

Об этом со ссылкой на замминистра здравоохранения Марию Карчевич пишет "Укринформ".

По ее словам, в Минздраве ожидает официальное решение от стран ЕС о сокращении действия ковид-документов, которое будет обнародовано с 10 января 2022 года. После этого планируется внедрение этого решения и в Украине.

"Его (решение - Ред.) должна рассмотреть Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, и далее оно должна быть одобрено на заседании штаба по вакциноуправляемым инфекциям Минздрава, и соответственно будет нормативно урегулировано постановлением правительства", - отметила Карчевич.

По словам Карчевич, если говорить о сокращении срока действия сертификата с 365 дней до 270, то для людей, которые поедут в страны ЕС, их уже сгенерированные документы будут действительны, но в пределах срока годности, который будет определен на уровне стран ЕС.

Она добавила, что если у гражданина срок действия COVID-сертификата, полученного после второй дозы прививки, составит более 270 дней, человек может пересечь границы стран ЕС в пределах тех ограничений, которые установлены на уровне каждой отдельной страны.

Напомним, украинцам с третьей дозой вакцины не будут продлевать ковид-сертификаты.

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