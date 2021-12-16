В приложении единого государственного портала "Дия" обновили сертификат авторизации. Зайти в приложение можно с помощью BankID НБУ, выбрав банк, в котором открыт счет.

Об этом сообщила пресс-служба "Дии" в своем Тelegram-канале в четверг, 16 декабря.

"Вы можете войти в "Дию" с помощью BankID НБУ, выбрав банк, в котором имеете счет. Для защиты данных мы используем квалифицированную электронную печать Минцифры. Банки ее проверяют и передают данные в "Дию". Это позволяет нам определить пользователя и подтянуть документы", - сказано в сообщении.

В Минцифры рассказали, что с 08:00 сегодняшнего дня "Дия" переходит на новую квалифицированную электронную печать, банки находятся в процессе обновления. При авторизации банк может выдавать ошибку, в таком случае нужно воспользоваться другим способом авторизации, например зайти с помощью NFC в заграничном паспорте или ID-карте. В скором времени приложение снова будет работать в привычном режиме.

Напомним, в "Дие" появится новый тип ковид-сертификатов - их можно будет получить после введения третьей дозы вакцины от коронавируса.

Также сообщалось, что в Украине дети уже начали получать ковид-сертификаты в "Дие".