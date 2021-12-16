Украинцам после введения третьей дозы вакцины от коронавируса хотят выдавать в "Дие" новые сертификаты о прививке против ковида.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в интервью Liga.net.

По его словам, Минцифры уже готовится к запуску проекта по введению третьей дозы вакцины против COVID-19. А как только начнется массовая вакцинация этой дозой, это отразится в "Дия".

"Мы пока думаем о том, как будет выглядеть новый сертификат. Я не думаю, что мы будем плодить новые сущности, скорее всего, просто апгрейднем текущий сертификат", - сказал Федоров.

По его словам, его ведомство готово внести в "Дию" информацию о прививках украинцев за рубежом. Однако необходим шаг со стороны Министерства здравоохранения.

"Чтобы получить украинский COVID-сертификат, вакцинированные за рубежом украинцы могут обращаться к семейным врачам. Часть врачей уже вносят данные об иностранной вакцинации в реестры, часть еще нет. Это вопрос Минздрава — они сейчас меняют нормативные документы", - заявил Федоров.

Напомним, о том, что украинцам начнут вводить третью дозу вакцины от коронавируса уже в январе, недавно заявил Радуцкий.

Также мы писали, что украинцам с третьей дозой вакцины не будут продлевать ковид-сертификаты.