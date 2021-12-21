Во вторник, 21 декабря, Европейская комиссия приняла решение сократить срок действия ковид-сертификатов для путешествие по Евросоюзу с года до 9 месяцев (270 дней). Новые правила вступят в силу с 1 февраля следующего года.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Сегодня Комиссия утвердила правила, касающиеся цифрового COVID-сертификата ЕС, установив обязывающий срок принятия сертификатов о вакцинации в 9 месяцев (ровно 270 дней) с целью путешествий внутри ЕС", - сказано в сообщении.

Новые правила для поездок внутри ЕС учитывают рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым бустерные дозы вакцины рекомендуют делать через шесть месяцев после цикла вакцинации. Сертификат будет оставаться действительным в течение льготного периода еще на три месяца сверх этих шести месяцев, чтобы гарантировать, что национальные кампании вакцинации могут быть скорректированы, и граждане будут иметь доступ к бустерным дозам.

Новые правила вступят в силу для 27 стран ЕС с 1 февраля 2022 года и относятся только к поездкам между странами.

Стоит отметить, что в Украине на данный момент третью прививку от коронавируса могут получить только отдельные группы населения, а не все желающие.

Напомним, Австрия разрешит въезд только привитым тремя дозами вакцины . Те, кто привит только двумя дозмаи, должны будут иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста.