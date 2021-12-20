Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет готова проинспектировать производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в феврале следующего года и рассчитывает получить все документы по препарату уже в январе.

Об этом сказал директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар, пишет РИА "Новости".

"У нас сейчас есть два дедлайна для подачи документов. Часть документов будет отправлена до 30 декабря и финальная часть документов – к концу января. Так что мы надеемся, что аппликант завершит подачу документов к концу января", - сказал он.

В случае, если к концу текущего года будет подана необходимая часть документов по вакцине от коронавируса, то уже в феврале ВОЗ будет готова проинспектировать места производства "Спутник V".

"По нашему плану на сегодня, с учетом того, что мы получим всю информацию и к концу декабря будет представлена необходимая информация, мы сможем провести локальную инспекцию на производстве "Спутник V" в феврале", - заявил Гаспар.

Ранее в Кремле заявили, что "Спутник V" в ближайшие месяцы одобрят в ВОЗ.

Также сообщалось, что вакцина "Спутник V" показала лучший результат по защите против летальных случаев в Венгрии.