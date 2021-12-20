Министерство здравоохранения Украины расширило список профессий, представители которых обязаны вакцинироваться от коронавируса. Теперь, помимо учителей и госслужащих, под принудительную вакцинацию попали врачи и другие работники медучреждений государственной и коммунальной форм собственности.

Такое решение Минздрав принял под угрозой распространения в стране нового штамма коронавируса "Омикрон", который недавно выявили у вернувшегося из Арабских Эмиратов украинца.

Если медицинские работники не сделают прививку до 17 января, когда постановление Минздрава вступит в силу, то их отстранят от работы без сохранения зарплаты. Хотя в условиях роста нагрузки на медицинскую систему правительству наоборот следовало бы бороться за врачей, а не сокращать их.

"Страна" опросила медиков, как они относятся к принудительной вакцинации и к чему она приведет.

Светлана Федорова, главврач Николаевской инфекционной больницы:

"Ради Бога - пусть отстраняют непривитый от короонавируса врачей. Наша власть очень бездумно к этому подходит. Меня эта проблема вообще не касается - в нашей больнице все 100% сотрудников вакцинированы. Но дело не в этом.

Есть много медиков, которые переболели ковидом. Половина из них болела в легкой форме или средней тяжести - эти люди не обращались ни к каким семейным врачам. Медики - на то и медики: они сами себя вылечили. Кто взял отпуск, кто больничный - и все. То есть справки о том, что они переболели, у них нет. А на антитела наш безумный Минздрав же не смотрит.

Если человек, допустим, с аутоиммунным заболеванием, недавно переболевший, с большим количеством антител (своих или приобретенных за счет того, что медик работал с ковидными больными), - если он придет на вакцинацию, он будет себя убивать. То есть, на свой иммунитет он будет наслаивать еще и вакцинацию. Минздрав этого не учитывает вообще.

Кто-то пойдет на прививку и будет себя убивать, боясь потерять работу. Кто-то "нарисует" себе справки. А кто-то плюнет, развернется и просто уйдет из медицинской системы. Работать в этой системе, где правят безумцы? Да врачи просто уволятся. У нас и так бешеный недобор медиков, а после этого еще треть врачей уйдет. И чего они там в правительстве добиваются? Зачем? Сознательно вводят медицинскую систему в коллапс".

Иван Нискогуз, генеральный директор Волынского медицинского центра:

"К обязательной вакцинации медиков я отношусь позитивно – это нужно было сделать еще летом. Тогда не было бы таких масштабов эпидемии, которые есть сейчас. Да, это решение запоздавшее, но это не означает, что оно неправильное.

Много медиков уже переболели ковидом, но иммунитет со временем падает, поэтому нужно вакцинироваться. И тут вопрос не только в медиках – подавляющее большинство из них и так вакцинировалось. Это больше касается обслуживающего персонала в больницах – среди них привито гораздо меньше людей.

Права каждого человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Вакцинация необходима. Есть список обязательных прививок – их было 10, вакцинация от коронавируса стала одиннадцатой. И уже четко доказано, например, что если не делать достаточно вакцинаций от кори, возникают вспышки заболевания, растет смертность и т.д. Это даже не подлежит обсуждению.

Я вам объясню на примере нашей больницы. У нас все были вакцинированы еще перед весенней волной, когда в Украине только появилась первая вакцина. Сейчас прививку сделали 95% наших сотрудников, осталось только девять невакцинированных работников. Тем не менее, на них это повлияет, потому что они просто останутся без зарплаты. Но сейчас нет оснований отстранять их от работы.

Это правильно, что используют механизм, когда людей могут обязать это делать. Я поддерживаю отстранение от работы, а как иначе повлиять? Это совершенно другая мера ответственности. Если человек думает, что он может игнорировать права других людей, создавать огромные затраты для государства (на лечение ковидных больных – Ред.), его нужно отстранять.

Это ни в коем случае не метод запугивания – это просто обязанность, несоблюдение которой должно иметь ответную реакцию. Нужно уважать других людей. Таким образом получится вакцинировать еще больше медиков – даже не сомневаюсь в этом".

Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины:

"Я являюсь сторонником вакцинопрофилактики, но я противник какого-либо принуждения к вакцинации.

Что касается нормативно-правовой и законодательной базы – действительно, 12 статья Закона Украины "Про защиту населения от инфекционных болезней" позволяет главному государственному санитарному врачу вводить дополнительные обязательные прививки для определенных категорий людей и профессий. Но, к сожалению, у нас нет легитимного главного государственного санитарного врача, чтобы можно было на законных основаниях вынести соответствующее решение и выполнить его.

Законом Украины "Про санитарное эпидемиологическое благополучие населения" предусмотрено, что главным санитарным врачом является руководитель государственной санитарной эпидемиологической службы. А Игорь Кузин таковым не является.

Мы находимся в условиях правовой коллизии, которую на протяжении многих лет органы государственной власти не решили. Поэтому всем постановлениям, которые выдает главный санитарный врач страны Кузин, цена не больше, чем использованной туалетной бумаге.

То, что Минздрав отстранит невакцинированных медиков – флаг им в руки. Общество должно обратить внимание на то, что МОЗ просто целиком уничтожает больницы. Например, с первого января будет попытка закрытия Николаевской областной инфекционной больницы. Здесь одно влечет за собой другое: увольняем медиков – значит, вредим больницам.

Сейчас интенсивность распространения "Омикрона" настолько высока, что в течение 10 суток мы выйдем на тысячу инфицированных новым штаммом. После этого ежедневно будет удваивание количества заболевших. Такая высокая интенсивность распространения коронавирусной болезни за счет циркуляции штамма "Омикрон" приведет к чрезмерной нагрузке на национальную систему здравоохранения. В это же время Минздрав будет отстранять медиков от работы. Работать просто будет некому.

Я так понимаю, с точки зрения украинской власти – это идеальная модель. Они таким образом стреляют себе в ногу. Качественный состав государственной украинской власти состоит из людей с задержкой умственного развития. Я удивляюсь, кто мог такое большое количество подобных людей найти и сконцентрировать в одном месте.

В итоге корпоративная этика и коллегиальность позволит наделать медикам кучу "левых" сертификатов вакцинации. Еще один вариант – часть медработников на этот период времени с удовольствием уйдут на больничный. И последнее – врачи будут увольняться или уезжать за рубеж".

Виктор Петров, врач-инфекционист, семейный врач:

"Обычно среди медиков число вакцинированных намного больше, чем в целом в обществе. К сожалению, сейчас очень многие медработники покупают поддельные сертификаты вакцинации - они договариваются между собой.

Когда в стране только начиналась кампания вакцинации, была проблема с восприятием вакцинального препарата и с теми вакцинами, которые государство предлагало.

Изначально всем говорили, что медики будут привиты самым лучшим препаратом, но правительство тогда привезло CoviShield и таким образом полностью подорвало доверие врачей к государству. Медработники восприняли это как пощечину. Этот препарат был самым худшим на тот момент, потому что из 10 медиков у четырех-пяти вообще не вырабатывались антитела. Таким образом образовалась мощная волна отказа от вакцинации на старте.

Сейчас уже заговорили о проведении бустерной вакцинации. Те медработники, у которых прошло 180 дней от момента второй прививки, имеют право делать бустерную дозу. Но они точно так же имеют право отказаться, воспользовавшись своим сертификатом вакцинации, который должен действовать на протяжении одного года. Но проблема в том, что у тех, кто привит CoviShield, практически нет антител. Грубо говоря, их можно считать непривитыми.

Как я отношусь к обязательной вакцинации медиков? Если мы говорим о доказательных решениях, то прививать нужно тех людей, которые никогда не болели - у них нет защиты от короонавируса. Если действовать по науке, то, чтобы определиться с надобностью вакцинации, каждому конкретному человеку нужно сделать тест на антитела. Если их уровень будет достаточным, тогда медика нужно оставить в покое. Он не обязан вакцинироваться.

Лично я считаю, что люди, которые могут заболеть на рабочем месте и погибнуть от коронавирусной инфекции, не имеют права выходить на работу. Потому что их смерть будет считаться профессиональным заболеванием. Тогда государство и налогоплательщики будут обязаны содержать семью умершего и выплачивать минимум 1 млн грн компенсации за потерю кормильца.

Если люди по характеру труда могут заболеть в любой момент, остается два варианта. Либо написать отказ от прививки и перейти на другую работу, которая не сопряжена с оказанием медицинских услуг для тех, кто может быть носителями вируса – но таких специальностей практически нет. Либо увольняться. Думаю, до этого и дойдет в крайних случаях.

В перспективе самое страшное, что медики, которые знают, в каком виде в Украину доставляется вакцина, как ее разводят и как соблюдается холодовая цепь, могут из-за недоверия отказываться от прививки и покупать себе фейковые сертификаты.

Так что государственное давление ни к чему хорошему не приведет, кроме того, что увеличится число фиктивных ковид-документов и уволенных медиков.

Государство не хочет платить миллионы гривен за ненужные смерти медиков, которых можно избежать. Но тут же есть медработник, который имеет право вакцинироваться или нет. Своим решением правительство лишает его этого права. Руководство ему просто говорит: "Или ты вакцинируешься, или пошел вон".

Любое действие будет вызывать противодействие - еще одну антивакцинальную волну среди медиков. Государство от этого только проиграет".

Андрей Александрин, вирусолог и глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю:

"Я максимально поддерживаю обязательную вакцинацию медицинских работников. Только считаю, что с этим решением запоздали. Именно медики наряду с первыми лицами государства должны показывать приверженность к вакцинации и быть примером для всего населения. Медиков нужно было включать еще в первые приказы.

Я определенно выступаю за вакцинацию. Если у нас кто-то не будет вакцинирован – он просто не будет работать с нашей организацией, у нас такая политика.

Мы видим, что среди медицинских сотрудников, к сожалению, очень много антипрививочников. С такими медиками вообще нужно прощаться, потому что хорошего от них ждать нечего.

Нужно читать исследования, а не делать свои умозаключения. На сегодняшний день поднимать вопрос эффективности вакцинации не стоит. Да, против нового штамма коронавируса "Омикрон" некоторые вакцины не так эффективны. Но в первую очередь здесь нужно говорить о минимизации тяжелых случаев заболевания и смерти от ковида.

Посмотрим, как глава МОЗ Виктор Ляшко и его команда справятся с этой нагрузкой. В стране полная безответственность. Большинство приказов носят популистский характер. Растягивание вакцинальной кампании – это политическая игра. Если бы хотели, давным-давно все бы организовали.

Не знаю, к чему приведет это решение Минздрава. Я уже разуверился в чуде в нашей стране. Украина уже несколько раз пробила дно – медики умирают и болеют, а за это никто не несет ответственности.

Медработники и так уезжают за границу, а теперь будут еще в большем количестве покидать страну. Я думаю, что в следующем году наступит катастрофа в системе здравоохранения.

Большинство медработников сделали прививку в июне-июле этого года. В январе им нужно вводить бустерную дозу. Почему правительство не дает этой возможности? Не надо бороться с медиками, нужно обеспечивать препаратами сначала тех, кто хочет вакцинироваться. В таком случае мотивация будет больше. Тут отсутствует логика в коммуникационной кампании. В верхушке сидит одно тварье, которое только ворует.

Энтузиазм медиков иссяк давно. Никто не будет за копейки идти работать в ужасных условиях. Зато для медработников открыт путь в Европу.

Сейчас пришло то время, когда медицинским сотрудникам нужно просто прекратить выполнять свой долг. Пускай людей идет лечить наше правительство. Тогда посмотрим, как эти товарищи запоют. Уверен, что их точно никто не накажет".

Евгений Дубровский, врач-инфекционист:

"Когда я услышал об обязательной вакцинации медиков, первой эмоцией было даже не удивление, а разочарование: насколько далеко все зашло.

Зачем медиков заставлять или уговаривать прививаться? Разве медработники не видят реального положения вещей? Разве это, напротив, не задача врачей – доносить до населения ответы на актуальные вопросы и повышать доверие к своему авторитету? Удивительно. Чиновники вмешиваются в сферу, в которой ориентируются точно не лучше врачей. Вместо того, чтобы заставлять, лучше бы спрашивали советов, как правильно проводить вакцинацию.

Если подумать логически, а с логикой у горе-реформаторов в последнее время вообще что-то плохо, то вакцинация, в первую очередь – это серьезная медицинская манипуляция. Она действительно важна и имеет под собой рациональную основу. Кого прививать, сколько раз, какой вакциной, после каких обследований и по каким показаниям – все эти вопросы решает врач. И в вопросах собственного здоровья врач тоже разберется сам. Зачем его трогать?

Понимая, что определенная категория медработников уже имеет сформированную мощную иммунную защиту, по моему мнению, каждый врач решает сам, вакцинироваться ему или нет.

Только мне кажется, что в этом вопросе государство меньше всего заботится о здоровье медработников.

После анонсирования повышения уровня заработной платы с Нового года для медиков возникло много вопросов: каким именно образом это будет реализовано? Путем сокращения медицинских кадров? Только-только эпидемия пошла на спад, и уже медики в таком количестве (смешно звучит, учитывая острую нехватку профильных специалистов) больше не нужны? Отработали – и "до свидания"?".