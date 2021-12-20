Сертификат на основании отрицательного ПЦР-теста, о выздоровлении и для детей от 12 лет теперь доступны на портале "Дия". Об этом сообщает телеграм-канал сервиса Минцифры.

Для получения указанных документов нужно:

авторизироваться удобным способом,

нажать Услуги, затем - Здоровье и COVID-сертификаты,

выбрать нужный тип сертификата,

поставить галочку о согласии на передачу данных.

В Минцфиры напомнили, что сертификаты с портала "Дия" можно распечатать или сохранить на свой гаджет в формате PDF.

"Вакцинируйтесь всей семьей, а "Дия" позаботится о СOVID-сертификатах", - завершается сообщение ведомства.

Сегодня "Страна" писала о том, что после выходных количество новых заражений коронавирусом в Украине резко упало.

При этом за прошедшую неделю в Украине вакцинировали только 784 тысяч человек и это стало антирекордом по количеству прививок. Одной из причин снижения темпов, считают власти, могло стать решение некоторых украинцев отложить прививку из-за опасения продолжительных побочных эффектов перед праздниками.

Также мы рассказывали, что как украинцы начали тратить тысячу за вакцинацию - в том числе, на игрушки и пиво.