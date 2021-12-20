Сайт "Дия". Фото с сайта nv.ua

Сертификат на основании отрицательного ПЦР-теста, о выздоровлении и для детей от 12 лет теперь доступны на портале "Дия". Об этом сообщает телеграм-канал сервиса Минцифры. 

Для получения указанных документов нужно:

  • авторизироваться удобным способом, 
  • нажать Услуги, затем - Здоровье и COVID-сертификаты, 
  • выбрать нужный тип сертификата,
  • поставить галочку о согласии на передачу данных.

В Минцфиры напомнили, что сертификаты с портала "Дия" можно распечатать или сохранить на свой гаджет в формате PDF. 

"Вакцинируйтесь всей семьей, а "Дия" позаботится о СOVID-сертификатах", - завершается сообщение ведомства. 

Сегодня "Страна" писала о том, что после выходных количество новых заражений коронавирусом в Украине резко упало. 

При этом за прошедшую неделю в Украине вакцинировали только 784 тысяч человек и это стало антирекордом по количеству прививок. Одной из причин снижения темпов, считают власти, могло стать решение некоторых украинцев отложить прививку из-за опасения продолжительных побочных эффектов перед праздниками.

Также мы рассказывали, что как украинцы начали тратить тысячу за вакцинацию - в том числе, на игрушки и пиво. 

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