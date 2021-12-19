Двукратное проседание. За сутки количество новых заражений коронавирусом в Украине резко упало
За прошедшие сутки, 18 декабря, в Украине подтвердились 3 602 новых случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Фейсбуке.
По статистике ведомства, за минувшие сутки из 3 602 новых подтвержденных случаев коронавируса 390 зараженных - это дети, а 49 человек - медработники.
За 18 декабря 62 686 людей вакцинировались от коронавируса. Первую дозу получили 19 806 человек, вторую – 42 862. А дополнительную дозу укололи 18 украинцев.
Кроме того, за прошедшие сутки:
- госпитализированы с ковидом 2 129 украинцев;
- летальных случаев – 176;
- выздоровели 6 866 человек.
"С начала вакцинальной кампании привились 14 375 346 человек. Из них первую дозу получили 14 375 344 человека, а полностью иммунизированы 12 961 886 граждан. Дополнительную дозу укололи 92 украинца", - говорится в сообщении МОЗ.
Как писала "Страна", за 17 декабря в Украине коронавирусом заразились 7,5 тысяч человек. 288 пациентов с ковидом скончались.
Также мы сообщали, что вчера стало известно о первом случае заражения в Украине "омикроном". Новый штамм привезла женщина из ОАЭ.
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