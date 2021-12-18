Российского комика и резидента Comedy Club 43-летнего Тимура Батрутдинова госпитализировали с COVID-19 в Москве.

О болезни актера сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, Батрутдинов заболел еще более недели назад, 9 декабря. У него наблюдались симптомы, характерные для ОРВИ: кашель и слабость. Состояние комика ухудшилось, поэтому врачи решили переместить его в стационар.

В больнице после проведения КТ у резидента Comedy Club выявили 25-50 процентов поражения легких. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. Он всё ещё находится в больнице.

Российского комика Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом. Источник: Telegram-канал Mash

Ранее "Страна" сообщала, что российский тренер по фигурному катанию и судья из Ледникового периода Татьяна Тарасова попала в московскую больницу. О том, что конкретно ее беспокоит, а также сколько еще тренер по фигурному катанию пробудет в медицинском учреждении, в настоящее время не сообщается.

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