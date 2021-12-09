Легенда футбола бразилец Пеле снова оказался в больнице. Причиной госпитализации 81-летнего пациента стало продолжение лечения опухоли толстой кишки, сообщила в среду больница Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

"Состояние пациента стабильное, и ожидается, что он будет выписан в ближайшие дни", - говорится в опубликованном 8 декабря медицинском бюллетене, сообщает Reuters.

Трехкратный обладатель Кубка мира перенес операцию по удалению опухоли в сентябре и почти месяц провел под присмотром. В больнице тогда сказали, что ему нужно будет пройти курс химиотерапии.

Ни доктор, ни сам Пеле не сообщили тогда подробностей ни о серьезности его опухоли, ни о том, как именно продвигается лечение.

Один из величайших футболистов всех времен в последние годы не раз решал проблемы со здоровьем. После операции на бедре у него периодически возникали боли, и теперь он не может ходить без посторонней помощи. После операции в сентябре он сначала покинул больницу, а потом вернулся в нее, где пробыл до середины октября.

Всего за несколько недель до того, как пандемия поразила Бразилию в прошлом году, его сын сказал, что бывший игрок клубов "Сантос" и "Космос" находится в депрессии, что Пеле позже отрицал.

Он выглядел оптимистично на видео, снятых в период его выздоровления в сентябре и октябре, и в прошлом месяце он сказал в Твиттере, что чувствует себя лучше "с каждым днем".