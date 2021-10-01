Легендарного футболиста, знаменитого Пеле вчера, 30 сентября, выписали из больницы после сложной операции на толстой кишке. Он покинул отделение интенсивной терапии 10 дней спустя после операции по удалению опухоли, но вскоре был вновь госпитализирован в качестве "профилактической меры".

"Когда путь труден, отмечайте каждый шаг на пути. Сосредоточьтесь на своем счастье. Это правда, что я больше не могу прыгать, но в последние несколько дней я бил по воздуху больше раз, чем обычно. Я так счастлив вернуться домой. Я хочу поблагодарить всю команду больницы Альберта Эйнштейна, которая сделала мое пребывание приятным, с гуманным и очень сердечным приемом. Спасибо также всем вам, кто издалека наполняет мою жизнь множеством любящих посланий", - написал Пеле в своем Facebook.

Его врачи сообщили, что он продолжит проходить химиотерапию.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что легендарный Пеле сообщил, как и почему попал в больницу.

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